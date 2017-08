Gabon - Egypte : visite d’Etat et accords commerciaux





En marge de la visite d’Etat du Président égyptien Al Sissi au Gabon, la ministre gabonaise de la Promotion des Investissements Privés, du Commerce, du Tourisme et de l’Industrie, Madeleine Berre et le Ministre égyptien du Commerce et de l’Industrie, Tarek Kabil, ont signé un accord commercial important pour le développement des relations économiques entre les deux pays.