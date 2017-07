Gabon-Cuba : une coopération axée sur la santé





Libreville et la Havane ont renforcé leur coopération dans le domaine sanitaire par la signature le 9 juillet 2017 d’un nouvel accord et d’un avenant à l’accord établi en 2004 destinés à permettre au Gabon de bénéficier d’un appui renforcé du corps médical cubain et de l’expertise de l’industrie médico-sanitaire.