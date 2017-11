Gabon : A la découverte du Parc National de Pongara, une merveille naturelle





Pays de l’Afrique centrale, le Gabon possède un patrimoine naturel très riche. Des sites d’une beauté exceptionnel, parmi lesquels le parc national de Pongara, à quelques heures de la capitale Libreville. Aire protégée depuis 2002, ce site d’une superficie d’environ 922 km2 possède les plus grandes surfaces de mangrove du pays, mais aussi des forêts et savanes. Cet endroit paradisiaque attire, chaque année, une grande colonie de tortues marines, dont les tortues luths qui viennent s’y reproduire. Visite guidée dans l’un des plus prestigieux sites naturels de l’Afrique centrale.