France : tremblement de terre de magnitude 5’8 à Mayotte





Mayotte est un petit archipel de l’océan Indien situé dans l’archipel des Comores entre Madagascar et la côte du Mozambique. Le 101e département français déjà traversé par une grève générale de plusieurs semaines au début de l’année 2018, connaît actuellement une activité sismique inquiétante qui dure depuis plus de deux semaines dans un silence médiatique assourdissant. 700 secousses en 2 semaines, dont la plus forte de 5,8° sur l’échelle de Richter.