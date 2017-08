France, Marseille : le rendez-vous d’AfroCulture





Afro Culture, plateforme collaborative et solidaire, organise son propre évènement de networking : « Les Talents Afro-Caribéens à l’honneur » le dimanche 15 octobre 2017, à Marseille. Sa spécificité est la mise en relation des diasporas africaines anglophones et francophones avec interprétariat des débats et échanges commerciaux à l’appui. Afro Culture est inspiré du concept de « Black History Month ».