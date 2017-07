France, Guyane : les 4 vérités de Michaël Mancée





Mickaël Mancée s’est fait connaître –par le grand public- au début de l’année 2017 lors de la crise sociale en Guyane française. Leader au visage découvert parmi les hommes encagoulés des « 500 frères », luttant de manière virile contre la délinquance et pour plus d’implication de la part de l’Etat afin de répondre à la situation difficile des Guyanais. Las de l’insécurité, du chômage, de l’indifférence de Paris, des difficultés dans tous les secteurs, il a porté le message d’une protestation qui a fini par devenir globale et lui échapper. Rencontre avec cet ancien policier, amoureux de sa terre, à la carrure imposante, au regard décidé et au discours tranché. Propos recueillis par Renaud Artoux.