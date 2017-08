France-Gabon : enfin la normalisation !





Il fallait que cela vienne, et quel meilleur moment que la Fête nationale du Gabon pour le réaliser ? La normalisation des relations entre l’ancienne puissance coloniale et le Gabon ne pouvait plus attendre, et elle ne peut que réjouir tous ceux pour qui l’indépendance et la souveraineté des pays africains a un véritable sens.









PS : photo, "l’art d’être grand-père" : Denis Sassou N’Guesso présente Omar Dennis Bongo à Vladimir Poutine avec un sourire de patriarche. (photo protocole du Congo)