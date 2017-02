Finance islamique Maroc : comment éviter le fiasco de 2007 ?

La finance islamique présente de nombreux avantages dans un contexte mondial souffrant de nombreux excès et de produits financiers risqués et déconnectés de la réalité économique. Dans son article, Hicham El Moussaoui, présente les intérêts de la finance islamique et souligne les raisons de son échec au Maroc en 2007. Malgré ses valeurs reposant essentiellement sur le partage des profits et pertes, la mutualisation du risque, et l’adossement à l’économie réelle, ces financements ne sont pas très attractifs car plus couteux qu’un financement dans une banque classique. Il faut en plus une masse critique de clients pour arriver à réduire les coûts. L’auteur, convaincu de l’intérêt de ce mode de financement, fait alors des propositions pour éviter de retomber dans les mêmes pièges qu’en 2007.