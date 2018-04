Fin du Ramadan : les people fêtent l’Aïd





Sur les réseaux sociaux, les stars sont nombreuses à souhaiter une bonne fête de l’Aïd el-Fitr à leurs fans musulmans... C’est un usage à la fois personnel et collectif des nouveaux médias et d’internet : une manière de partager une fête religieuse dans un esprit de solidarité et de fraternité.