FESPACO 2017 : "Silence", chronique d’un pouvoir sous-tutelle





Des régimes corrompus et à la solde de puissances occidentales racontés en noir et blanc. Et dans le "Silence". Le dernier court métrage du cinéaste congolais Amog Lemra est en compétition officielle de la 25e édition du Fespaco (du 26 février au 4 mars 2017).