Femmes kamikazes de Boko Haram : signe de déclin ?





De plus en plus de femmes font des attentats-suicides pour Boko Haram. Alors que la femme symbolise traditionnellement la non-violence dans la société, cette nouvelle implication des femmes kamikaze dans le combat de Boko Haram pose question. Dans son article, ADOUMADJI MADJASTAN Magloire, fait une analyse claire des raisons qui poussent Boko Haram à utiliser les femmes pour perpétuer des attentats. L’auteur décortique ces raisons avant d’analyser les raisons qui poussent les filles à s’impliquer jusqu’à la mort. Certaines sont contraintes, d’autres le font par motivation. Cette analyse fait profondément réfléchir à l’évolution du combat de Boko Haram qui brise les tactiques habituelles et déstabilise les fondements de la société.