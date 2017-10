produits Fabrication du jus de Cassemangue ou Cassemango jeudi 26 octobre 2017 / par par



Le cassamangue est un fruit dont l’arbre pousse aisément dans les forêts du Sud Cameroun. Il est l’un des produits forestiers non ligneux dont la domestication réussi parfaitement. Il ressemble à la mangue et la mangue sauvage. Ils sont tous composés d’un noyau, d’une partie charnue traversée par des fibres et le tout recouvert par une peau lisse. Bien mûr, le cassemangue a la couleur jaunâtre. La chair est juteuse et sucrée. Mais, une particule reste aigre entre la peau et la chair, le consommateur prendrait soin de l’enlever pour mieux savourer le fruit.

Le mode familier de consommation du cassemangue est sous forme de fruit. A partir de ce fruit, il est aussi possible d’obtenir un jus naturel délicieux, de qualité nutritive et diététique appréciable. Comment obtenir le jus de cassemangue Il faut noter que ce jus se conserve pendant deux jours au réfrigérateur et des mois au congélateur. Etant donné que ce jus est très sensible et se fermente en 6 heures, il est nécessaire de le pasteuriser pour le conserver. En milieu rural, il est possible de ramasser les fruits et fabriquer le jus de casse-mangue à la veille de la fête. Pour le conserver et la rafraîchir, il suffit de placer les bouteilles remplies de jus dans un coin frais au fond d’un cours d’eau du village. Le jour de la fête, toute la famille pourra boire ce jus à la place des jus brassés qui coûtent chers. Etapes de fabrication de jus de cassemangue 1 - Prendre 1 kg de fruits bien mûrs et tendres (6 cassemangues moyens) 2 - Les laver à grande eau 3 - Eplucher les fruits et les relaver 4 - Enlever les noyaux et garder la partie charnue 5 - Ecraser cette chair à la pierre ou à la moulinette 6 - Recueillir le liquide, ajouter deux verres d’eau et tamiser 7 - Y mettre un arôme de votre choix 8 - Mettre le jus obtenu dans des bouteilles, le boire frais



• Vos commentaires