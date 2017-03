Excision : des médiateurs formés pour sensibiliser les communautés africaines d’Europe





Le programme de l’Union Européenne Change plus, en partenariat avec l’ONG française Equilibre et population (Equipop), ont lancé un projet qui consiste à former des médiateurs sur la question de l’excision pour une lutte plus efficace auprès des communautés africaines d’Europe. En France, six d’entre eux ont suivi cette formation pointue à Paris, pour plus d’efficacité dans la lutte contre cette mutilation partielle ou totale des parties intimes des fillettes ou jeunes filles.