Etats-Unis : une étude du MIT montre qu’Uber discrimine les femmes et les noirs...





Les trajets les plus longs et les plus chers pour les femmes et les temps d’attente et de déplacements annulés pour les passagers noirs, concluent une étude de deux ans réalisée par trois universités nord-américaines dans le cadre de l’analyse des services d’Uber et de Lyft.









Traduit du Portugais http://zap.aeiou.pt/uber-discrimina...