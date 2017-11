États-Unis : De Noir à Africain-Américain : que sommes-nous ?

Depuis l’arrivée des Africains dans ce qui deviendra les États-Unis, la question de la dénomination a été centrale pour l’identité noire. La capacité de s’identifier, en tant qu’individu et comme groupe, est un acte d’autodétermination. Tout au long de notre histoire, les noms choisis par les noirs pour s’identifier représentent également des efforts de présenter une identité et un sentiment d’agent-contrôleur qui est beaucoup plus grand que l’espace confiné à eux alloué par une société suprématiste historiquement blanche.









Traduit de l’Anglais par Guy Everard Mbarga