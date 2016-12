Esther Benbassa : « Vendredi noir et nuits blanches ». Rencontre.





Esther Benbassa est directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études à la Sorbonne. Sénatrice du Val-de-Marne et vice-présidente de la commission des lois du Sénat. Sa nouvelle œuvre "Vendredi noir et Nuits blanches" vient de paraître, et elle apparaît comme un des livres français actuels les plus réussis, écrits par une personnalité politique. Michel Tagne Foko l’a rencontrée et a confié cet entretien à AFRIK.COM.









Extraits du livre : « Les attentats se suivent, se répètent, s’amplifient. Et rien, ni mémorial, ni leçon de l’histoire, ne semble pouvoir en arrêter la marche. De l’histoire, les assassins font abstraction, par ignorance volontaire. Comme si ce fonds commun d’une nation et plus largement ce patrimoine de l’humanité n’existait tout simplement pas à leurs yeux. » « Aucun symbole, aucune leçon, ne tient face à la dynamique propre du phénomène terroriste. Celui-ci se nourrit à des sources diverses et complexes. » « On ne naît tout de même pas terroriste. On le devient. Pourquoi certains le deviennent-ils et pas d’autres ? »