Economie : Ecobank lance mVisa dans 33 pays d'Afrique





Ecobank Scanner+Payer avec mVisa assure des paiements sans cash, immédiat et sécurisé, pour tous les produits et services. Ecobank s’est associée à Visa pour lancer Ecobank Scanner+Payer avec mVisa pour le bénéfice direct de leurs clients respectifs et communs. Cette alliance stratégique signe une collaboration opérationnelle transfrontalière et des gains potentiellement énormes - car elle permettra aux consommateurs d’utiliser leur téléphone mobile pour accéder directement aux fonds dans leurs comptes bancaires pour des paiements de type personne à commerçant (P2M) ou de particulier à particulier (P2P).