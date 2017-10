Du tabou sexuel chez les parents Afro-Américains





Les parents Noirs sont affreusement vieux-jeu quand il s’agit de parler de sexe. Cela est particulièrement vrai pour les immigrants Noirs et les familles d’immigrants venues de ce qu’on appelle le "Tiers Monde". Ici règne la philosophie selon laquelle "si tu as des relations sexuelles, tu tomberas enceinte et tu vas mourir !" transmise par les parents à des enfants curieux, dans le monde entier.









Article original publié en mars 2008 Traduction de l’Anglais par Christophe Kodjo Charlec