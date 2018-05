Djibouti : Obama et Hollande refusent toujours de féliciter Ismaël Omar Guelleh après sa réélection





La prétendue victoire d’Ismaël Omar Guelleh à l’élection présidentielle du 8 avril 2016 avec un score de 86,68 % ne trompe pas le monde démocratique. Barack Obama, le Président de la plus grande puissance du monde, et François Hollande n’ont toujours pas adressé de lettre de félicitation, plus d’une semaine après.









Maki Houmedgaba est le représentant en France de la coalition des partis d’opposition de Djibouti USN