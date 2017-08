Diasporas : briser les murs de solitude de l’Afrodescendance





Pour exprimer les différences qui divisent les anglophones et les francophones au Canada, on a l’habitude d’utiliser l’expression "les deux solitudes". Les Afrodescendants d’Amérique Latine descendants des esclaves africains qui ont pour langue officielle le Portugais et l’Espagnol principalement, représentent une et même plusieurs des solitudes que l’on trouve au sein du Monde Noir.