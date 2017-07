Deme Agency : L’humain au cœur de l’entrepreneurs Day

Deux semaines après le teaser de l’événement, Deme Agency a tenu à organiser son événement Entrepreneurs Day le 1er juillet dernier dans le 18ème arrondissement de Paris. Un lieu classe et authentique où chaque personne se sent tout de suite chez soi. Solidarité, partage, esprit de famille, détermination et amour sont des mots qui ressortent de cet événement. Reportage