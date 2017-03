Découvrez AFROpoésie : un site inspiré et inspirant





Créé à l’origine pour préserver et offrir aux passionnés un accès à la poésie « afro » en la compilant, AFROpoésie-> www.afropoesie.com a évolué vers une plateforme de partage entre amoureux de la poésie, auteurs et porteurs de projets africains ou afro-descendants mais aussi d’autres contrées. Un outil Internet inspiré et inspirant où l’on sent passer le grand souffle de la création africaine.