Découverte de la "cité des géants" en Éthiopie





Les archéologues britanniques ont découvert à Harlaa, à l’Est de l’Éthiopie, une ville disparue, la "citée des géants", qui date du 10ème siècle après JC. La fouille a mis à jour une mosquée du XIIe siècle, un atelier de bijouterie et des témoignages de sépultures et de pierres tombales islamiques, mais aussi des traces d’échanges avec Madagascar et la Chine.