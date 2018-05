Crise politique au Togo : Comment sortir du labyrinthe ?





Le Togo est pris en otage depuis un demi-siècle par une famille qui règne sans alternance en jouant avec la Constitution au gré de ses caprices. La crise politique qui enflamme actuellement le pays a-t-elle une issue ? Dans son article, Kassim HASSANI, décrit un environnement évoquant un labyrinthe où une opposition faible cherche désespérément la solution pour évincer du pouvoir, constitutionnellement, la famille Gnassingbé qui ne respecte aucun accord et capture le pouvoir. L’auteur fait une série de propositions pertinentes pour créer un dialogue dynamique visant à mettre en place un régime de transition permettant de dépassionner le dialogue et d’avancer vers une voie plus constructive à travers de vraies élections offrant des chances égales aux différents candidats.