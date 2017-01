Crise migratoire : un « plan Marshall » pour l’Afrique ?





La crise migratoire devient un sujet de plus en plus débattu. Chacun donne son avis, et parmi, certains proposent de réduire le nombre de migrants en développant le continent africain pour éviter que les populations démunies ne fuient. Mais comment développer le continent sur demande ? Dans son article, Emmanuel Martin, s’intéresse à la proposition de mettre en place un plan « Marshall » pour l’Afrique. Il souligne, en introduction, que le plan Marshall avait été appliqué dans un contexte bien particulier de reconstruction après guerre. Il démonte ensuite en trois grands points la proposition d’un tel plan d’aide pour le continent. L’aide n’ayant pas encore apporté le développement, cette voie semble bien inopportune. Il ouvre enfin de nouvelles voies possibles.









Emmanuel Martin, économiste.