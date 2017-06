Crise dans le Golfe : Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, et Egypte rompent leurs liens diplomatiques avec le Qatar





L’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Egypte, ont rompu leurs relations avec le Qatar, invoquant le soutien de Doha soutien aux Frères musulmans et à l’Etat islamique. Mais derrière cette déclaration, cette décision vise surtout à affaiblir l’activisme diplomatique de l’émirat et à raviver les tensions avec l’Iran.









Carte : Source CNN