Côte d’Ivoire, Tourisme à Grand-Bassam : état des lieux, un an après





Ville balnéaire située à 45 de kilomètres à l’Est d’Abidjan, Grand Bassam est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis juillet 2012 pour ses nombreux vestiges coloniaux. C’est l’une des villes touristiques ivoiriennes les plus visitées pour ses plages de rêve et ses divers sites touristiques. Le 13 Mars 2016, Elle a essuyé les larmes d’une attaque qui a porté un coup dur à l’image de la destination et au tourisme ivoirien en général.