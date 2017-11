Côte d’Ivoire : le tourisme et le défi des transports





La problématique du transport est aujourd’hui clé dans le développement du tourisme en Côte d’Ivoire, alors que le pays a enregistré, entre 2016 et 2017, plus de 1,5 millions de touristes dont 40% sont arrivés par voie aérienne, 58% par voie routière et 2% par voie ferroviaire, selon les chiffres du ministère du tourisme ivoirien et de Jumia Travel, acteur du tourisme panafricain.