Côte d’Ivoire : Le danger du blocage des prix !

Une nouvelle fois, la Côte d’Ivoire se lance dans une politique désespérée de contrôle des prix pour laisser penser que le gouvernement est dans l’action pour la sauvegarde des plus faibles. Dans son article, KRAMO Germain, montre clairement que ce choix politique ne sera pas respecté mais est en plus foncièrement mauvais. Sachant que la demande est supérieure à l’offre sur les produits concernés, d’évidence les prix montent. Il faudrait plutôt que le gouvernement ivoirien cesse de protéger des monopoles d’importation, fasse des incitations fiscales, ouvrent à la concurrence. Bref, il faut des incitations et de la liberté, plus qu’un contrôle désespéré. D’autant qu’un prix imposé risque freiner la production et donc créer encore plus de rareté.