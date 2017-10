Côte d’Ivoire : l’AFWA fait avancer la mode africaine !





La constitution de L’Association des Fashion Week Africaines (AFWA) marquera d’une pierre blanche l’histoire de la mode africaine, en cette année 2017. C’est en effet à la veille du plus important défilé de mode d’Afrique de l’Ouest francophone que s’est tenue à Abidjan l’assemblée générale constitutive de cette association qui a pour but de réorganiser et de soutenir les événements de mode en Afrique !