Côte d’Ivoire : du banditisme et de la délinquance urbaine

Le communiqué issu du conseil des Ministres du mercredi 27 septembre 2017 a consacré avec humilité l’aveu suivant : « Compte tenu des proportions prises par le banditisme, notamment le phénomène des enfants en conflit avec la loi, et afin de contenir, voire d’enrayer ce fléau, le Conseil a arrêté diverses mesures ». On ne va pas s’attarder sur la nature des mesures préconisées par Le conseil des Ministres placées sous les vocables du court terme et du moyen terme.