Côte d’Ivoire : comment bâtir une armée républicaine ?





Bien que sur la voie de l’émergence, la Côte d’Ivoire n’a pas résolu tous ses problèmes sécuritaires comme le prouvent les mutineries à répétition depuis le début de l’année. Dans son article, Safiatou Ouattara, constatant l’insécurité dans son pays, la Côte d’Ivoire, fait des propositions concrètes pour tenter de résoudre le problème : formation sérieuse ; dépolitisation ; séparation armée-business ; gouvernance juste. Toutes ces propositions laissent entrevoir la profondeur du problème tout en gardant un certain optimisme puisque la porte de sortie de cette spirale néfaste existe et on connaît le chemin qui y mène !