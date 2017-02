Côte d’Ivoire : Abidjan, Eldorado des grands événements





Abidjan, la capitale économique ivoirienne, devient un carrefour attrayant. Véritable pôle d’attraction touristique de l’Afrique subsaharienne, la ville accueille de plus en plus d’événements d’envergure internationale. Salons, festivals, rencontres d’affaires, concerts d’artistes internationaux, assises, forums, foires… On peut le dire, Abidjan est devenu l’Eldorado africain des grands événements.