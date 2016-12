Congo : la dette morale de Donald Trump envers Denis Sassou N’Guesso





Triste manipulation aux Etats-Unis où des proches de Donald Trump ont cru possible d’organiser une réunion diplomatique anticipée sur la Libye, entre le nouvel élu et l’un des doyens des Chefs d’Etat africains. Révélée sur les réseaux sociaux, la rencontre a été annulée in extremis par la Présidence américaine... En matière de politique étrangère plus qu’en toute autre, le Président en exercice est le seul qui doit apparaître.