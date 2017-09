Congo démocratique : Kabila ouvre le jeu





La roue tourne en République Démocratique du Congo où le jeu politique n’apparait plus aussi bloqué qu’au cours des derniers mois. Les derniers événements ont montré un nouveau visage du président Joseph Kabila, qui apparaît après ses discours au Kasaï et à l’ONU comme un chef d’Etat responsable, soucieux de maintenir l’unité de son pays et de le conduire sereinement vers les échéances électorales à venir.