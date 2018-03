Congo-B : une campagne en trois langues pour la libération de Jean-Marie Michel Mokoko





La libération des prisonniers politiques constituait l’un des préalables à toute sortie de crise que traverse le Congo. Or le samedi 23 décembre dernier, à Kinkala dans le Département du Pool, un accord a été conclu entre le pouvoir de Brazzaville et le pasteur Ntumi, respectivement représentés par un Conseiller à la Sécurité, François Nde, et Jean-Gustave Ntondo.