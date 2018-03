Communauté d’Afrique de l’Est : le déficit de démocratie est une menace.





Il y a quelques mois, j’ai eu le privilège d’assister à une conférence donnée par le célèbre professeur Francis Fukuyama. Il avait fait irruption dans la scène mondiale avec la publication de son livre « La fin de l’histoire et le dernier homme », en 1992. Contextuellement conçu lors de la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’ex-URSS, l’ouvrage a théorisé que la démocratie libérale occidentale et le capitalisme du libre marché avaient relégué le communisme et d’autres formes de dirigisme social et économique aux gouttières de l’histoire de l’humanité.









Ndungu Njeru, Research & Programs Manager au Policy Center Afrique de l’Est. Article publié en collaboration avec Libre Afrique