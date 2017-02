Comment rapatrier les biens culturels béninois ?

Les autorités béninoises ont décidé de rapatrier au pays ses œuvres culturelles dispensées dans le monde et singulièrement en France. Cette décision certes légitime, est-elle réellement crédible ? Dans son article, Sams-Dine Adamou, analyse les aspects juridique et opérationnel entourant le retour hypothétique des œuvres culturelles béninoises de l’étranger. D’abord il constate que l’environnement juridique doit évoluer et que le processus sera contraint aux procédures de l’UNESCO. Ensuite, l’auteur insiste sur le fait que pour accueillir de telles œuvres, il faudra mettre à niveau les musées ou espaces susceptibles d’exposer et stocker ce patrimoine. Ainsi, il ne suffit pas de déclarer, il faut voir le processus dans son ensemble.









