Comment faciliter l’accès aux médicaments en Afrique du Sud ?

Alors que les populations sud africaines ont un besoin cruel de médicaments, les nouveaux médicaments ont un mal fou à pénétrer le marché du pays. Pourquoi ? Dans leur article, Urbach et Stevens, dénoncent la lourdeur de la réglementation sud africaine qui entrave lourdement la mise sur le marché de nouveaux médicaments. Les démarchent peuvent prendre 2 ans pour les médicaments prioritaires et peuvent aller jusqu’à 38 mois pour les autres. Les raisons sont nombreuses dont le manque de ressources humaines. Les auteurs suggèrent alors de s’appuyer sur les résultats des contrôles faits par d’autres pays crédibles pour la mise sur le marché du médicament concerné. Cela éviterait de tout reprendre à zéro et réduirait à la fois les délais et les coûts. Les bénéficiaires seront avant tout les malades !