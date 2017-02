Colombie : vers l’intégration des afrodescendants ?

La nomination d’une ministre et d’un vice ministre noirs a engendré un débat sur la situation des afrocolombiens. Malgré l’existence d’une loi et la reconnaissance constitutionnelle qui pour certains sont des modèles dans le monde, de nombreux noirs de Colombie sont pauvres, sont victimes du conflit armé, ont été déplacés de force, se sentent discriminés et se plaignent du racisme et de "l’invisibilisation".