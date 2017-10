Chronique Afrique Debout : A quoi servent les bases militaires françaises en Afrique ? (2ème partie)





S’arrogeant de fait, un droit d’intervention militaire, qu’importe ce que prévoyaient les accords, la France se réservera seule le droit d’apprécier, selon ses intérêts, chaque situation et finalement d’agir en conséquence. L’histoire contemporaine des crises politiques africaines nous l’a démontré, maintes fois, et il ne s’agit pas d’énoncer des choses dans l’abstrait mais bien au contraire, de donner des exemples concrets qui édifieront l’opinion sur les dangers d’une présence militaire étrangère qui peut, à tout moment, constituer une menace pour la stabilité et la paix du pays d’accueil. La détermination de la France à sauver des dictatures et à les maintenir au pouvoir, s’explique par l’analyse politique selon laquelle la défense de ses intérêts est à ce prix.