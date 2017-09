Chronique « Afrique Debout » :« A quoi servent les bases militaires françaises en Afrique ? » (1ère Partie)





En 1960, la France, au moment d’accorder les indépendances à ses anciennes colonies, a imposé la signature de nombreux accords dans plusieurs domaines. Il y avait les accords sur le franc CFA, les accords sur l’exploitation des ressources minières et stratégiques soumise à des conditions spéciales, donnant la préférence à la France et les accords de coopération militaire et de défense. Ces dispositions obéissaient à ce que Jacques Foccart appelait :" la nécessité de s’organiser car ce sont les indépendances, nous devons partir mais nous devons nous organiser pour mieux rester." Cette panoplie d’accords s’assimilait à une véritable corde autour du cou des pays africains qui venaient d’accéder à une soi-disant "souveraineté".