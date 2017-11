Chômage des jeunes en Afrique : La vraie raison !





Dans son article, Karol Boudreaux, explique d’abord ce qu’elle entend par chômeur (sans emploi, sous employés, secteur informel). Elle décortique ensuite les raisons, en s’appuyant, en partie, sur les chiffres du rapport Doing Business de la Banque Mondiale. Elle en conclut que non seulement l’environnement des affaires est peu propice mais en plus les lois du travail sont beaucoup trop rigides et font grandement hésiter un employeur avant d’embaucher, surtout un jeune !