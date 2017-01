Chamboulement politique en Côte d’Ivoire





Pour la plupart des observateurs politiques nationaux, le passage de la deuxième à la troisième République, en ce début d’année 2017, ne pouvait que se faire aux forceps. L’instauration de cette troisième République qui se matérialise d’abord par cette nouvelle constitution votée par référendum par le peuple ivoirien, puis par un bouleversement de l’ordre protocolaire de nos institutions, suivi par un vaste mouvement de limogeage à la tête des forces de défense et de sécurité et enfin la perspective de la nomination d’un vice-président, d’un nouveau premier Ministre et d’un nouveau gouvernement étaient suffisant pour créer une zone d’incertitudes, dans un espace politique, naturellement fébrile et toujours sous tension.