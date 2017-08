Ces idées reçues qui coulent l’Afrique





Dans son article, Martin van Staden, en prenant l’exemple de son pays, l’Afrique du Sud, démonte une série d’idées reçues sur l’économie (Les travailleurs seraient exploités, les nationalisations seraient salvatrices, les travaux publics créeraient des emplois, etc.). L’auteur démonte ces idées dans des termes clairs et accessibles à tous et à travers l’exemple de l’Afrique du Sud, beaucoup reconnaitront des réalités qui touchent leur propre pays...