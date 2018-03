Centrafrique : un renforcement de la coopération avec l’Angola qui tombe à pic





Le Président centrafricain Faustin Archange Touadéra vient de terminer une visite de 48h00 à Luanda, la capitale angolaise. Cette visite dont le but était de renforcer la coopération entre l’Angola et le Centrafrique dans plusieurs domaines, parmi lesquels la réorganisation et le renforcement des FACA, intervient à un moment opportun.