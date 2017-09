Ce que la poésie nous apprend aujourd’hui





Patricia Houéfa Grange est une artiste inclassable et complète aux influences multiples. Intellectuelle, poétesse, diseuse à haute voix, griot, traductrice, dessinatrice et rêveuse, elle est influencée par plusieurs continents et se constitue progressivement une solide réputation dans le Sud-Ouest de la France. La sortie de son dernier recueil de poèmes est l’occasion pour elle de se faire connaître au-delà de sa région d’adoption. AFRIK.COM a rencontré pour vous cette dame métissée au message universel, qui n’entend pas se laisser enfermer dans des cases et dont la plume compte bien demeurer libre.









La photo de Patricia Houéfa Grange provient de : (Dom Animation Studio/Freddy Dom Lounana).