Casques bleus : protecteurs ou prédateurs ?





Depuis les années 1990, les allégations d’abus sexuels contre les casques bleus sont en hausse notamment au Cambodge, Bosnie-Herzégovine, Haïti, Liban, RDC, RCA et Libéria, avec toutefois une concentration aigüe en Afrique. En 2016, par exemple, la MINUSCA et la MONUSCO, respectivement missions de maintien de la paix déployées en RCA et RDC, représentaient plus de la moitié des cas recensés dans le rapport du secrétaire général (soit 38 des 69 allégations).









Asmaa Bassouri, doctorante en droit international, Université Cadi Ayyad Marrakech (Maroc). Article publié en collaboration avec Libre Afrique. http://www.libreafrique.org