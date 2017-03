Carlos Santos, pionnier noir brésilien dans la politique au Rio Grande do Sul

Les questions raciales ont commencé à gagner en visibilité politique au Rio Grande do Sul en 1935, lorsque fut élu le premier député noir de l’histoire du parlement gaúcho, Carlos Santos. Précurseur dans la lutte pour l’égalité des races, ses idées furent suivies par d’autres politiciens ayant également marqué l’histoire dans la défense des minorités dans l’État du Rio Grande do Sul : Alceu Collares, Paulo Paim et Edson Portilho sont des exemples de gaúchos qui continuent le combat pour les idées de Santos.