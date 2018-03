Cap sur le Congo et Brazzaville avec le Petit Futé

Mboté puissant fleuve Congo aux rives majestueuses et au rythme sauvage, plages désertes de sable fin bordées de Mangrove que tutoient gorges de latérite aux rouges intenses au sud. Mboté forêts primaires exubérantes du nord, savane arbustive à perte de vue des plateaux batékés, parcs et réserves animalières peu fréquentés et riches d’espèces rares disséminés sur l’ensemble du territoire, dont Brazzaville, capitale affairée où se joue le destin politique du pays tout en contraste avec Pointe-Noire l’industrielle, dont l’enjeu est ailleurs, du côté des pétrodollars, sont les deux villes symboles.

LE PETIT FUTE, VOTRE COMPAGNON DE ROUTE AU CONGO & BRAZZAVILLE : Afin de vous accompagner pour ce prochain voyage de Brazzaville et ses environs (Nganga Lingolo et Linzolo au Sud, Kintélé, Lifoula, Maloukou-Tréchot et les îles Mbamou et Faignond au Nord) à Pointe-Noire et au Kouilou (avec le Mayombe et le parc national de Coukouati-Douli) en passant, entre plateaux (Ngo, Djambala, etc. etc.) et cuvettes (Oyo, Mossaka, par national d’Odzala-Kakoua, etc.), par la Shanga (Ouesso, Bomassa, parc national de Nouabalé-Ndoki, etc.) et la Likouala (Enyellé, Impfondo, Epéna, le Lac Télé et Bétou), sans oublier le Grand Niari (Bouenza, Lékoumou, etc.) et le Pool (Kinkala, Boko, la réserve de Lésio-Louna Léfini, Mbé ou bien encore Ngabé et le Trou de Dieu), le Petit Futé vous propose une sélection d’informations, d’adresses et autres POI (point of interest) répartis dans des rubriques claires et précises (découverte, se déplacer, pratique, se loger, se restaurer, sortir, à voir - à faire, balades, shopping et sports - loisirs - détente) sans oublier, en début de guide, l’Invitation au voyage et Découverte pour tout savoir et préparer au mieux ce prochain voyage ainsi, qu’en fin de guide, l’indispensable Pense Futé et ses conseils avisés.